Нападающий Шахтера Фернандо тоже может продлить сезон за границей из-за войны россиян против Украины.

Палмейрас уже будто бы договорился с Шахтером об аренде Фернандо до конца сезона, утверждает Lance.

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Переход пока не состоялся, поскольку "горняки" должны оформить все необходимые документы. Переговоры задержались на 2 недели, поскольку Шахтер отказывается договариваться о полноценном трансфере – вице-чемпион Украины высоко оценивает потенциал нападающего и готов предоставить ему игровую практику в другой команде.

Добавим, что Фернандо начинал сезон резервистом Шахтера, однако травма Лассина Траоре дала ему шанс, которым бразилец неплохо воспользовался – 14 матчей, восемь голов и два ассиста.

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