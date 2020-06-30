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Шахтер может отправить чемпиона мира за океан

10:42 - Читати українською
Шахтер может отправить чемпиона мира за океан
Максим Чех / Сайт Мариуполя

Хавбек Шахтера Максим Чех, который играет за Мариуполь на правах аренды, имеет шанс отправиться на другой край света.

Американский Портленд Тимберс хочет подписать 21-летнего игрока "горняков", утверждает FootballHub.

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Чех в составе сборной Украины U-20 одержал победу на прошлогоднем чемпионате мира. Мариуполь арендовал хавбека у Шахтера на сезон 2019/20. Статистика Максима в составе азовцев – 20 матчей во всех турнирах, никаких результативных действий. Transfermarkt оценивает полузащитника в 350 тысяч евро.

К слову, Портленд Тимберс завершил прошлый сезон МЛС на стадии 1/8 финала плей-офф, вылетев от Реал Солт Лейк.

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Теги
Трансферы Шахтер Шахтер Мариуполь Мариуполь МЛС Портленд Тимберс Портленд Тимберс Трансферы Шахтера Максим Максим Чех
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