Шахтер может отправить чемпиона мира за океан

Хавбек Шахтера Максим Чех, который играет за Мариуполь на правах аренды, имеет шанс отправиться на другой край света.

Американский Портленд Тимберс хочет подписать 21-летнего игрока "горняков", утверждает FootballHub.

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Чех в составе сборной Украины U-20 одержал победу на прошлогоднем чемпионате мира. Мариуполь арендовал хавбека у Шахтера на сезон 2019/20. Статистика Максима в составе азовцев – 20 матчей во всех турнирах, никаких результативных действий. Transfermarkt оценивает полузащитника в 350 тысяч евро.

К слову, Портленд Тимберс завершил прошлый сезон МЛС на стадии 1/8 финала плей-офф, вылетев от Реал Солт Лейк.

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