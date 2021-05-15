"Горняки" могут предложить обмен вместо денежной компенсации, информирует Meta-ratings.

Довбик попал в шорт-лист Марселя – форвард сборной Украины должен заменить в команде Милика

На правах аренды за СК Днепр-1 выступают Пихаленок и Игнатенко, контракты которых принадлежат Шахтеру. Дончане могут отдать этот дуэт в обмен на Довбика. Правда, окончательное решение будет приниматься только после назначения нового тренера.

Напомним, контракт Довбика с СК Днепр-1 действует до 31 декабря 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за днепрян в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 1 результативную передачу. Недавно форвард дебютировал за сборную Украины в матче против Казахстана. Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

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