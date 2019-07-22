Шахтер может отдать Кайоде в аренду новичку турецкой Суперлиги

Нападающий "горняков" Оларенваджу Кайоде ищет новые варианты трудоустройства.

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Новичок элитного дивизиона Турции договорился с Шахтером об аренде 26-летнего нападающего. В прошлом сезоне Кайоде провел в УПЛ 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Новый тренер дончан Луиш Каштру не взял африканца на летние сборы команды.

Напомним, этим летом чемпион Украины вернул из аренды Даниила Сикана и Густаво Бланко Лещука, которые также готовы побороться за позицию центрфорварда.

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