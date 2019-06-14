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Шахтер может отдать двух игроков в аренду Витории Гимараэш

14:45 269 Читати українською
Шахтер может отдать двух игроков в аренду Витории Гимараэш
Валерий Бондаренко / ФК Шахтер

Шахтер все еще не согласовал с Виторией Гимараэш компенсацию за Луиша Каштру. В обратном направлении могут отправиться защитники Додо и Валерий Бондаренко.

Двое игроков Шахтера могут продолжить карьеру в Португалии. Речь идет о Валерии Бондаренко и Додо, который последний год провел в Витории Гимараэш.

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Именно из Витории в украинский клуб пришел новый тренер "горняков" Луиш Каштру, а оба защитника могут стать частью сделки. Стороны продолжают переговоры, несмотря на то, что Кастро уже представлен в качестве наставника Шахтера. Ожидается, что Бондаренко и Додо отправятся в Виторию на правах годичной аренды, сообщает Record.

Напомним, недавно президент Шахтера Ринат Ахметов сообщил, что Додо вернется в донецкий клуб. Что касается Бондаренко, то 25-летний центрбек присоединился к Шахтеру зимой, но провел за первую команду только один матч.

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Трансферы Трансферы Шахтера Трансферы чемпионата Украины Валерий Бондаренко Валерий Бондаренко Луиш Каштру Луиш Каштру Додо Додо Витория Гимараэш Витория Гимараэш Португалия
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