Защитник Шахтера Алаа Грам может продолжить карьеру в Италии.

Алаа Грамом серьезно интересуется Удинезе, сообщает Tutto Udinese. Клуб из Серии А рассматривает 23-летнего тунисца как вариант для укрепления обороны.

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По информации источника, в Удинезе поражены универсальностью игрока, ведь тот способен закрыть не только центр защиты, но и правый фланг.

Напомним, что Грам присоединился к донецкому клубу летом 2023 года и имеет действующий контракт до середины 2029-го. В сезоне 2024/25 футболист провел 13 поединков в составе "горняков".

Ранее сообщалось, что защитником также интересовался египетский Аль-Ахли.

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