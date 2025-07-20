Шахтер может осуществить сенсационный трансфер защитника в Серию А – в Италии впечатлены универсальностью игрока
Защитник Шахтера Алаа Грам может продолжить карьеру в Италии.
Алаа Грамом серьезно интересуется Удинезе, сообщает Tutto Udinese. Клуб из Серии А рассматривает 23-летнего тунисца как вариант для укрепления обороны.
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По информации источника, в Удинезе поражены универсальностью игрока, ведь тот способен закрыть не только центр защиты, но и правый фланг.
Напомним, что Грам присоединился к донецкому клубу летом 2023 года и имеет действующий контракт до середины 2029-го. В сезоне 2024/25 футболист провел 13 поединков в составе "горняков".
Ранее сообщалось, что защитником также интересовался египетский Аль-Ахли.
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