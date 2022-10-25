Брайтон итальянского специалиста и Порту интересуются хавбеком Шахтера Майконом, утверждает UOL Esporte.

Де Дзерби хочет переманить одноклубника Малиновского в АПЛ

После начала войны 25-летний бразилец воспользовался правилом ФИФА и уехал в аренду в родной Коринтианс. Соглашение рассчитано до конца 2022 года, но у Майкона нет никакого желания потом возвращаться в Шахтер. "Горняки" прекрасно понимают ситуацию, поэтому готовы отпустить полузащитника за 8-10 млн евро. Если для Коринтианса такая сумма неподъемна, то Порту и Брайтон вполне могут позволить себе трансфер. Главный тренер английского клуба Роберто Де Дзерби очень ценит Майкона, который был одним из лидеров его Шахтера.

Напомним, сами дончане 4 года назад отдали за игрока около 6,5 млн евро. Майкон провел в оранжево-черной футболке 98 матчей, оформив 8 голов и 9 ассистов.

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