"Шахтер может играть на равных с любым соперником": Матвиенко – о подготовке к Интеру и амбициях в Лиге Европы

Защитник Шахтера Николай Матвиенко считает, что "горняки способны на равных противостоять остальным соперникам в Лиге Европы, а о силе этих команд даже не нужно лишний раз говорить.

"Готовимся к полуфиналу с хорошим настроением. Вчера был немного выходной, и сегодня уже начинаем подготовку. Как я уже говорил ранее, наша задача – финал.

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Как проводили время? Нам немного позволяют выйти на территорию отеля. Там есть небольшая терраса, где можно посидеть, выпить кофе. По городу рекомендуют не ходить. Поэтому смотрим телевизор, сериалы, играем в Play Station. Больше ничего особо не придумаешь.

Интер? А разве стоит о нем что-то говорить? Уже остались все серьезные команды. Будем разбирать, смотреть. У нас очень сильная команда. Думаю, мы можем играть с любой командой на равных. Мы готовы бороться за трофей. Мы знали, с какими соперниками нам придется соревноваться. Полуфинал состоит из одного матча, поэтому любая команда может пройти дальше.

На каких позициях мне удобнее играть? Точно не справа. Я думаю, что и слева, и в центре мне удобно, комфортно. Просто разные функции выполняешь. Слева можно больше раскрыться, но в общем и там, и там комфортно", – сказал Матвиенко журналистам в четверг перед началом открытой тренировки Шахтера в Германии.

Матч Интер – Шахтер пройдет 17 августа в Дюссельдорфе. Начало – в 22:00 по Киеву. В другом полуфинале Лиги Европы сыграют Манчестер Юнайтед и Севилья.

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