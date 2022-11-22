В последнее время Тете перестал попадать в основной состав Лиона (после смены главного тренера), из-за чего может вернуться в Шахтер для полноценного перехода.

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Журналист Карло Пелегатти сообщает, что в услугах бразильца заинтересован Милан. Трансфер могут оформить уже этой зимой, а сумма может составить 20-25 млн. евро.

К слову, Тете провел 13 матчей за Лион в этом сезоне, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами.

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