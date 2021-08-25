Шахтер – Монако: стартовые составы и онлайн-трансляция ответного матча плей-офф квалификации ЛЧ
Шахтер в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА принимает Монако. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА Шахтер – Монако начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24". Первая встреча завершилась выездной победой "горняков" со счётом 1:0.
Шахтер – Монако: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Стартовые составы
Шахтер: Пятов – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон, Антонио – Тете, Алан Патрик, Соломон – Траоре
Запасные: Шевченко, Кривцов, Степаненко, Дентиньо, Марлос, Бондаренко, Мудрик, Судаков, Конопля, Исмаили, Корниенко, Фернандо
Монако: Нюбель – Сидибе, Марипан, Бадьяшиль, Энрике – Тчуамени, Фофана – Мартинш, Фолланд, Головин – Бен-Еддер
Запасные: Маецки, Ленард, Фабрегас, Дисаси, Боаду, Лукас, Якобс, Агиляр, Матсима, Матазо, Диоп, Исидор
Монако – Шахтер: впечатляющий перфоманс системы Де Дзерби, железный Трубин, игра по счёту и один шаг к ЛЧ