Блогер Виктор Вацко рассказал, что Виктор Коваленко мог снова стать игроком Шахтера.

"Коваленко Шахтер хотел прошлым летом. Тогда не договорились. Сейчас, на мой взгляд, позиция центрального полузащитника в Шахтере закрыта лучше всего", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

"Эксперимент с Коноплянкой провалился": румынское СМИ раскрыло зарплату украинца, которого сравнили с экс-звездой Реала

Прошлым летом Коваленко перебрался в Эмполи (права до сих пор принадлежат Аталанте). В текущем сезоне Виктор сыграл в 2 матчах, наиграв лишь 27 минут.

Напомним, что Коваленко является воспитанником Шахтера, за который выступал до февраля 2021 года. В общем, хавбек провел за "горняков" 199 матчей, в которых отметился 32 голами и 12 ассистами.

Маліновський повертається до джерел: незручний екс-партнер Шеви, майже рідна гавань і навіть сенсаційний камбек в УПЛ