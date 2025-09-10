Шахтер мог продать еще одну звезду в АПЛ – "горнякам" предлагали более 200 миллионов
Бразильцы Шахтера пользуются большим спросом в зарубежных чемпионатах.
Донецкий Шахтер отказался продавать своего вингера Алиссона Сантану, получив предложение от клуба английской Премьер-лиги на 32 миллиона евро (204 млн бразильских реалов) плюс 3 миллиона бонусов (19 млн реалов), сообщает Massa Informada.
Стоит отметить, что бразильский Атлетико Минейро удерживает за собой 15% от будущей продажи футболиста. Алиссон присоединился к Шахтеру лишь в марте этого года за 14 млн евро + 2 млн евро бонусами и уже стал одним из лидеров команды Арды Турана.
Напомним, один бразильский легионер "горняков" таки доехал до АПЛ в конце трансферного окна. Кевина продали Фулхэму за 40 млн евро.
