Шахтер мог получить за Мудрыка 5 млн евро от топ-клуба – трансфер сорвался в последний момент

Атакующий полузащитник Шахтера Михаил Мудрык является лакомым куском для европейских клубов.

Как стало известно "Футбол 24" из собственных источников, вингер "горняков" Михаил Мудрык мог продолжить карьеру в Монако. Скауты французского клуба следили за игроком в течение розыгрыша Юношеской лиги УЕФА 2018/19, в котором 19-летний Мудрык выступал в составе Шахтера U-19.

Шахтер определился с ценой Мудрыка, – СМИ

Тот турнир юные дончане завершили на последнем месте группы F, пропустив вперед Хоффенхайм, Лион и Манчестер Сити, но игра Мудрыка привлекла внимание монегасков. Французы были готовы выложить Шахтеру 5 млн евро, но передумали буквально в последний момент с интересной аргументацией – личные качества Михаила якобы не позволят раскрыть весь потенциал игрока, который в сезоне 2019/20 не провёл ни одного матча за первую команду "горняков".

Добавим, что на днях появлялась информация об интересе итальянских клубов к Мудрыку. Среди них – Рома, которую тренирует Паулу Фонсека, знакомый с игроком благодаря работе в Шахтере.

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