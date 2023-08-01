Журналист Владимир Зверов рассказал о потенциальном звездном легионере, который так и не присоединился к донецкой команде.

"В конце прошлого сезона Шахтеру предлагали очень сильного плеймекера из Парагвая – Алехандро Ромеро Гамарру, больше известного как Каку. Это атакующий полузащитник сборной Парагвая.

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Его предлагали Шахтеру, но Шахтеру еще Игора Йовичевича. Сам игрок очень хотел перейти в стан "горняков", потому что мечтал играть в Лиге чемпионов. Он немолод, ему скоро 30 лет, и он никогда не выступал в Европе (играл в Саудовской Аравии, в МЛС, но не в европейском первенстве).

Йовичевичу он тоже нравился, но эта тема немножечко заглохла в конце прошлого сезона, поскольку Йовичевич понял, что не будет в новом сезоне тренером Шахтера. Таким образом эти переговоры, которые могли сложиться успешно, в принципе, и не начались", – рассказал Владимир Зверов в авторской программе "Зверов Про Футбол".

Напомним, 28-летний Каку в сезоне 2013/14 завоевал с аргентинским Ураканом Кубок и Суперкубок Аргентины, а в 2018-м стал победителем МЛС в составе Нью-Йорк Ред Буллз. Последним его клубом был саудовский Аль-Таавун, который он покинул 1 июля, перейдя в Аль-Айн за 5 млн евро. За сборную Парагвая провел 12 матчей, в которых забил 4 гола. Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.

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