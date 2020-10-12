Форвард Зари Аллахьяр Сайядманеш мог присоединиться и к донецкому Шахтеру.

Шахтер отправлял своих скаутов, чтобы те следили за иранцем, который лично понравился директору "горняков" по футболу Дарио Срне, сообщает журналист Профутбола Владимир Зверов.

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В итоге, дончане отказались от трансфера, так как сомневались, как форвард сможет адаптироваться к чемпионату Украины. Также, игроком интересовался и Мариуполь, однако Аллахьяр присоединился к Заре на правах аренды.

Заметим, что прошлый сезон Сайядманеш провел в аренде за Истанбулспор, за который забил 1 гол в 11 матчах. Основная его позиция – центральный нападающий, но может сыграть левого или правого вингера.

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