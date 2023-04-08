Матч Шахтер – Металлист стартовал в 14.00 на стадионе Авангард в Ужгороде. "Горняки" ожидаемо контролировали ход игры, но моментов было немного. Сначала Степаненко пробил выше после подачи углового, а под конец тайма классный удар Гочолейшвили приняла на себя перекладина. Рикошет от Мизюка после этого едва не стал фатальным, но вратарь успел спасти.

Шахтер дожал Металлист и оторвался на вершине УПЛ – подвиги кипера не помогли харьковчанам прервать кошмар

Во втором тайме Шахтеру удалось повести в счете. Судаков сделал навес в штрафную, Бондаренко принял мяч на грудь и с разворота пробил в угол. Траоре замыкал фланговую передачу, но от ноги вратаря мяч отскочил в перекладину. Ермолов спас и в моменте Судакова, поэтому игра завершилась минимальной победой Шахтера.