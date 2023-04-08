Шахтер и Металлист встречаются в 20-м туре УПЛ. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Шахтер – Металлист стартовал в 14:00. Поединок пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде. "Горняки" в прошлом туре потеряли очки с Черноморцем (2:2), но продолжают лидировать в УПЛ, опережая СК Днепр-1 на 1 пункт.

Шахтер – Металлист: анонс матча УПЛ

Металлист не выигрывает в чемпионате Украины с 15 октября – неудачная серия харьковчан насчитывает уже 12 поединков (5 ничьих, 7 поражений). "Желто-синие" набрали 18 очков и находятся в зоне переходных матчей, занимая 13 место турнирной таблицы УПЛ.

Прямая трансляция матча Шахтер – Металлист доступна на Setanta Sports, а также в этой новости на "Футбол 24".

Прямая трансляция матча Шахтер – Металлист 8 апреля 2023

Стартовые составы на матч Шахтер – Металлист:

Шахтер: Трубин – Гочолейшвили, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко – Джурасек, Степаненко – Бондаренко, Судаков, Крыськив – Сикан.

Металлист: Ермолов – Романюк, Мизюк, Коррал, Порох, Картушов, Демченко, Ралюченко, Чайковский, Бойчук, Прядун.