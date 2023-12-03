Матч Шахтер – Металлист 1925 состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе "Арена Львов". Стартовый свисток раздастся в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на MEGOGO.

Шахтер в ЛЧ и в УПЛ – две разные команды. В Европе "горняки" уверенно бьют Барселону и Антверпен, сохраняя шансы на выход в 1/8 финала. В Украине же дончане не знают побед на протяжении двух матчей подряд, причем переиграть не удалось прямых конкурентов в борьбе за чемпионство. И вообще дончане плетутся на четвертой позиции с отставанием в 6 очков от топ-3.

Eдивляться нечему. Марино Пушич пришел всего месяц назад, поэтому радикальных изменений со времен Патрика ван Леувена произойти не могло. Проблемы "оранжево-черных" остаются теми же, что и раньше – коллективу в рамках позиционного футбола трудно дается взлом обороны. В режиме "восточноевропейской Барселоны" Шахтер создает небольшое количество моментов, да еще и постоянно подвергается острым контратакам.

Болей и делай прогнозы.

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Подход к матчам ЛЧ у Марино Пушича более прагматичный – и это приносит результат. В УПЛ все более-менее серьезные команды тоже взяли на вооружение стиль середняков, оставив Шахтер за пределами топ-3. "Горняки" же не могут позволить себе такой футбол, но стабильно создавать разницу на поле удается только Судакову. Этого мало даже для матча с Полесьем, а сегодня Георгий еще и дисквалифицирован.

Это должно тревожить фанов Шахтера. Впрочем, сегодня в соперниках не Барселона, не СК и не Полесье – донетчане встретятся с Металлистом 1925. Харьковчане держатся аж на 11-й позиции в турнирной таблице, выиграв всего один из восьми последних матчей УПЛ (при пяти поражениях). К тому же, у них переполненный лазарет и дисквалифицирован ведущий центрбек, а еще два лидера не сыграют из-за условий аренды.

Букмекеры выставили астрономические коэффициенты на гипотетический успех "желто-синих". Тем более, что в матче первого тура Шахтер не имел никаких проблем с данным оппонентом – и это без Степаненко с Судаковым. Правда, совсем забрасывать шляпами Металлист 1925 "горняки" не имеют права.

Подопечные Олега Голодюка недавно переиграли Черноморец (пусть и в большинстве). Кроме того, они отобрали очки у Ворсклы (которой Шахтер сгорел), а СК Днепр-1, Полесье и Кривбасс серьезно помучились с харьковчанами – если бы арбитраж был лучшbv, то "желто-синие" могли бы заслуженно отобрать у них очки. Да, Металлист 1925 не впечатляет в целом, но на отдельных отрезках коллектив может быть опасным.

Кадровая ситуация

Травмированные: Конопля, Петряк, Траоре – Рудавский, Кравченко, Вачиберадзе

Дисквалифицированные: Судаков – Курило

Не сыграют по другим причинам: Капинус, Фарина (Металлист 1925; условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Металлист 1925

Шахтер: Ризнык – Гочолеишвили, Бондар, Ракицкий, Азаров – Степаненко – Зубков, Криськив, Бондаренко, Невертон – Сикан

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Червак, Е. Ткачук, Коваленко – Габелок, А. Ткачук, Мартынюк – Ари, Борячук, Юсов

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. На победу подопечных Марино Пушича дают 1:20, а на триумф Металлиста 1925 – 12:00. Ничью оценили коэффициентом 7:00.

Специалисты ожидают высокой результативности. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.68, аналогичный тотал меньше – 2.20. Гол Даниила Сикана умножит вашу ставку на 2.00, а Андрея Борячука – на 4.00.

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