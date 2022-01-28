Додо мог открывать счет уже в старте матча, однако мяч после его выстрела просвистел мимо дальней штанги. Впоследствии Матвиенко опасно замыкал навес с углового – неточно. В середине тайма Маркос Антонио закручивал в девятку, но попал в крестовину ворот. Свитюха в ответ испытал реакцию Трубина, а Гончарук не успел на добивание.

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После перерыва уже Майкону не хватило считанных сантиметров после дальнего удара, чтобы открыть счет. Впоследствии сначала Мораес после паса Мудрика пробил выше ворот, а за ним по воробьям стрельнул и Майкон. Героем эпизода на 71-й минуте стал Гальчук, буквально спасший Мариуполь после ударов Судакова и Тете. Через мгновение, после углового, Жуниор попал в кипера азовцев. На последних минутах Гальчук дважды не позволил забить Мудрику и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Как следствие, безголевая ничья, которая оставила после себя больше вопросов, чем ответов.

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