Шахтер – Манчестер Сити: где смотреть матч Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2019/20 встретится с английским Манчестер Сити. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Поединок группового этапа Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября на харьковском ОСК Металлист. Начало встречи – в 22:00.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Матч Шахтер – Манчестер Сити онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 21:55. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Отметим, что Шахтер выиграл все 7 стартовых матчей чемпионата Украины и оторвался от конкурентов в турнирной таблице на 7 очков. Манчестер Сити за 5 туров АПЛ уже потерял 5 пунктов – в субботу команда Пепа Гвардиолы заслуженно проиграла Норвичу.

На внутренней арене Сити отпустил Ливерпуль, но все равно считается главным претендентом на выигрыш Лиги чемпионов и очевидным фаворитом группы С. В квартете, кроме чемпионов Украины и Англии, также играют загребское Динамо и Аталанта.

Шахтер встретится с Манчестер Сити в третьей Лиге чемпионов подряд. "Горожане" выиграли 3 матча из четырех, не пропустив в них ни одного гола. Лишь однажды, решив все свои турнирные задачи, Сити отдал Шахтеру победу.

Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов