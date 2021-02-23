Шахтер примет Маккаби Тель-Авив в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы 2020/21. Где и когда смотреть игру онлайн, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Маккаби Тель-Авив на "Футбол 24", стартует 25 февраля в 19:55 по киевскому времени. Поединок 1/16 Лиги Европы пройдет на киевском НСК Олимпийский в присутствии болельщиков.

Шахтер – Маккаби Тель-Авив: прогноз на матч Лиги Европы

Где смотреть матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив онлайн

Игру в Украине уже традиционно покажут на нескольких платформах. Смотреть матч Шахтер – Маккаби Тель-Авив онлайн можно на oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) при наличии соответствующей подписки. Кроме этого, прямая трансляция состоится на канале "Футбол 1" (начало – в 19:50). Там же в 19:00 стартует предматчевая студия "Путь в Гданьск", которая суммирует ход встречи сразу после ее завершения в 21:50.

Напомним, в первом поединке в Израиле Шахтер обыграл Маккаби Тель-Авив со счетом 2:0 благодаря голам Алана Патрика и Тете. Соответственно, именно "горняки" являются безусловным фаворитом на завоевание путевки в следующую стадию. К слову, жеребьевка 1/8 финала ЛЕ пройдет в пятницу, 26 февраля.

"Луческу – не волшебник": есть ли у Динамо капитан, с Мораесом все плохо, или Что на самом деле имел в виду Шева