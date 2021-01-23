Шахтер расписал ничью с Лудогорцем на сборах в Турции. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Лудогорец.

Уже на 5 минуте Соломон эффектно убрал защитника и пробил мимо голкипера соперника. Лудогорец провел несколько опасных атак, но Шахтер был значительно эффективнее. После перерыва Коноплянка расстрелял дальний угол.

Шахтер безвольно упустил победу над Лудогорцем, пропустив дважды за три минуты

Ответ чемпионов Болгарии был молниеносным. Молодому Гриценко за три минуты пришлось дважды вытаскивать мяч из собственных ворот – феерические 2:2.