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Шахтер – Лудогорец: онлайн-трансляция контрольного матча

18:00 166 Читати українською
Шахтер – Лудогорец: онлайн-трансляция контрольного матча
Шахтер – Лудогорец: онлайн-трансляция контрольного матча 26.06.2019

Шахтер в дебютном поединке Луиша Каштру во главе "горняков" играет против Лудогорца. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Лудогорец начнется в 18:00 по киевскому времени. Данный поединок станет первым спаррингом "горняков" на сборах в Германии.

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Португальский специалист Луиш Каштру проведет дебютный матч во главе Шахтера.

Шахтер – Лудогорец: стартовые составы команд

Шахтер: Трубин, Кривцов, Хочолава, Мораес, Тете, Патрик, Сиприано, Пихаленок, Маркос, Додо, Фернандо

Лудогорец:

Онлайн-трансляция матча Шахтер – Лудогорец доступна на телеканале "Футбол 2", а также на официальном сайте "горняков".

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