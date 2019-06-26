Шахтер – Лудогорец: онлайн-трансляция контрольного матча

Шахтер в дебютном поединке Луиша Каштру во главе "горняков" играет против Лудогорца. Составы и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Шахтер – Лудогорец начнется в 18:00 по киевскому времени. Данный поединок станет первым спаррингом "горняков" на сборах в Германии.
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Португальский специалист Луиш Каштру проведет дебютный матч во главе Шахтера.
Шахтер – Лудогорец: стартовые составы команд
Шахтер: Трубин, Кривцов, Хочолава, Мораес, Тете, Патрик, Сиприано, Пихаленок, Маркос, Додо, Фернандо
Лудогорец:
Онлайн-трансляция матча Шахтер – Лудогорец доступна на телеканале "Футбол 2", а также на официальном сайте "горняков".