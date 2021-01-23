Шахтер встречается с Лудогорцем в рамках зимних сборов. Составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер продолжает набирать кондиции на сборах в Турции. Вторым соперником "горняков" в рамках подготовки стал болгарский Лудогорец. Последний раз соперники встречались летом 2019-го также в товарищеском поединке, тогда Шахтер победил со счетом 0:3.

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Спаринг стартует в 16:00. Смотреть матч можна только на Shakhtar TV (поступен на платформах MEGOGO, OLL.TV, Sweet.tv, Divan.tv) и в клубном приложении Shakhtar Club.

Стартовый состав Шахтера: Пятов – Додо, Хочолава, Витао, Матвиенко – Степаненко – Алан Патрик, Коваленко – Тете, Соломон – Дентиньо

Стартовый склад Лудогорца: Илиев, Вердон, Са, Недялков, Икоко, Баджи, Сантана, Оливейра, Кешеру, Текпетей, Десподов