Шахтер – Лудогорец: где смотреть контрольный матч

Шахтер сыграет с Лудогорцем в первом спарринге на сборах в Германии. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Шахтер – Лудогорец начнется 26 июня в Германии. Начало поединка – в 18:00 по киевскому времени. Данная встреча станет первым спарринг "горняков" на немецком сборе и дебютной для Луиша Каштру на посту наставника чемпиона Украины.

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Поединок Шахтер – Лудогорец онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 2", начиная с 17:55. Также онлайн-видеотрансляция поединка будет доступна на официальном сайте Шахтера.

Напомним, 30 июня Шахтер проведет второй товарищеский матч – соперником "горняков" станет софийский ЦСКА. В этот же день команда вернется в Украину, а 3 июля отправится на сбор в Австрию.

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