Чемпиону Украины есть чем похвастаться – подопечные Луиша Каштру попали в число именитых клубов.

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых титулованных клубов Европы в новом тысячелетии. Первую строчку здесь прогнозируемо заняла мюнхенская Бавария, которая после вчерашней победы в клубном чемпионате мира, имеет в своей копилке уже 44 титула. Вторым неожиданно стал Порту, а замыкает тройку каталонская Барселона.

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Чемпион Украины с 33-мя кубками расположился на пятой строчке, опередив свою жертву в групповом раунде Лиги чемпионов – мадридский Реал. Киевское Динамо оказалось на 12 месте – подопечным Луческу удалось обойти таких зубров, как Манчестер Юнайтед (25 трофеев) и туринский Ювентус (23 кубки).

Стоит отметить, что лидером в мире по количеству титулов остается египетский Аль-Ахли, в активе которого 45 наград.

Топ-12 самых титулованных клубов Европы в XXI веке выглядит следующим образом:

1. Бавария (Германия) – 44

2. Порту (Португалия) – 35

3. Барселона (Испания) – 34

4. Селтик (Шотландия) – 34

5. Шахтер (Украина) – 33

6. Реал (Испания) – 30

7. ПСЖ (Франция) – 30

8. Динамо Загреб (Хорватия) – 27

9. Шериф (Молдова) – 27

10. Пюник (Армения) – 26

11. Олимпиакос (Греция) – 26

12. Динамо Киев (Украина) – 25

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