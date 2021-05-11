Шахтер лучше Динамо и сенсационный дуэт форвардов – символическая сборная сезона УПЛ
Чемпионат Украины завершился. Пришло время определять лучших по итогам сезона.
Статистическая платформа Wyscout согласно собственному индексу эффективности сформировала символическую команду игроков чемпионата Украины. Больше всего представителей делегировал Шахтер (3), далее следуют Динамо и Ворскла (по 2), по одному футболисту представляют Десну, Минай, Ингулец и Олимпик.
Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ 2020/21 – форвард забил рекордный гол в последней игре сезона с Минаем
Немного неожиданно выглядит дуэт нападающих, которые также являются партнерами по команде в реальности. Речь идет о Владиславе Кулаче, который стал лучшим бомбардиром УПЛ, и Руслане Степанюке, который в 24-х матчах забил 7 голов и отдал 7 ассистов.
Символическая сборная УПЛ по индексу Wyscout:
Голкипер: Анатолий Трубин (Шахтер)
Защитники: Денис Балан (Ингулец), Денис Попов (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Орест Лебеденко (Олимпик)
Определились все участники еврокубков от Украины на сезон 2021/22
Полузащитники: Виктор Цыганков (Динамо), Анатолий Нуриев (Минай), Андрей Тотовицкий (Десна), Манор Соломон (Шахтер)
Нападающие: Владислав Кулач, Руслан Степанюк (оба – Ворскла).