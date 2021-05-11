Статистическая платформа Wyscout согласно собственному индексу эффективности сформировала символическую команду игроков чемпионата Украины. Больше всего представителей делегировал Шахтер (3), далее следуют Динамо и Ворскла (по 2), по одному футболисту представляют Десну, Минай, Ингулец и Олимпик.

Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ 2020/21 – форвард забил рекордный гол в последней игре сезона с Минаем

Немного неожиданно выглядит дуэт нападающих, которые также являются партнерами по команде в реальности. Речь идет о Владиславе Кулаче, который стал лучшим бомбардиром УПЛ, и Руслане Степанюке, который в 24-х матчах забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Символическая сборная УПЛ по индексу Wyscout:

Голкипер: Анатолий Трубин (Шахтер)

Защитники: Денис Балан (Ингулец), Денис Попов (Динамо), Николай Матвиенко (Шахтер), Орест Лебеденко (Олимпик)

Определились все участники еврокубков от Украины на сезон 2021/22

Полузащитники: Виктор Цыганков (Динамо), Анатолий Нуриев (Минай), Андрей Тотовицкий (Десна), Манор Соломон (Шахтер)

Нападающие: Владислав Кулач, Руслан Степанюк (оба – Ворскла).