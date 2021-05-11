"Не будет турнира дублеров, молодые футболисты Динамо и Шахтера должны где-то набираться практики.

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Эти команды пока не заявили составы U-21 в Первую лигу – сегодня, они не будут там. А качественных футболистов там 2-3, у которых есть перспективы заиграть в первой команде.

Так вот, Динамо и Шахтер находятся в поиске сателлитов. Металлист 1925 может стать сателлитом Шахтера.

Шахтер больше других заинтересован в выходе Металлиста 1925 в УПЛ, потому что Харьков – красивый город, и судьба клуба – быть постоянным сателлитом в следующем сезоне и на последующие годы. Сейчас у меня такая информация.

Заочно известно, что Шахтер лоббирует возможность выхода Металлиста 1925 в Премьер-лигу", – сказал Цыганык в программе Цыганык Live.

После 25-ти туров Первой лиги Металлист 1925 расположился на третьей строчке, которая гарантирует повышение в классе.

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