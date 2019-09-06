Шахтер любит усложнять переговоры по трансферу, – Исмаили

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о своем желании выступать в Европе.

"Подходящий вариант – это клуб с хорошими условиями в отличном чемпионате, который ведет борьбу за трофеи, постоянно играет в Лиге чемпионов. Это должно быть место, где моя семья будет чувствовать себя спокойно. О деньгах я сейчас не буду говорить.

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У меня очень большие отступные, поэтому это всегда будет решение клуба. Но я не сильно переживаю по этому поводу.

АПЛ – самый лучший чемпионат в мире. Было бы очень круто играть в такой лиге, но нужно получить предложение, и чтобы Шахтер его принял. А клуб любит все это усложнять", – цитирует Исмаили Tribuna.com.

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