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Шахтер любит усложнять переговоры по трансферу, – Исмаили

19:19 326 Читати українською
Шахтер любит усложнять переговоры по трансферу, – Исмаили
Исмаили / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о своем желании выступать в Европе.

"Подходящий вариант – это клуб с хорошими условиями в отличном чемпионате, который ведет борьбу за трофеи, постоянно играет в Лиге чемпионов. Это должно быть место, где моя семья будет чувствовать себя спокойно. О деньгах я сейчас не буду говорить.

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У меня очень большие отступные, поэтому это всегда будет решение клуба. Но я не сильно переживаю по этому поводу.

АПЛ – самый лучший чемпионат в мире. Было бы очень круто играть в такой лиге, но нужно получить предложение, и чтобы Шахтер его принял. А клуб любит все это усложнять", – цитирует Исмаили Tribuna.com.

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