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Шахтер – Лех: онлайн-трансляция первого матча команды Каштру в 2020 году

15:38 1305 Читати українською
Шахтер – Лех: онлайн-трансляция первого матча команды Каштру в 2020 году
Шахтер – Лех: онлайн-трансляция первого матча 25 января 2020

Шахтер и Лех сойдутся в дебютном для лидера УПЛ поединке в новом году. Ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Лех смотреть онлайн можно на сайте "горняков" по выделенной ссылке – для этого нужно просто зарегистрироваться. Игра стартует в 16:30 по киевскому времени. Это первый матч для команды Каштру в 2020 году. Лех же уже провел один спарринг, сыграв вничью с румынской Астрой (0:0). Познанский клуб встречался с дончанами год назад. Тогда лидеры чемпионата Украины добыли крупную победу (3:0) – Манор Соломон забил дебютный мяч, отличились также Жуниор Мораес и Ларри Кайоде (последнего уже нет в команде).

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