Сегодня, 31 августа, в матче 4-го тура УПЛ встретились призеры прошлого розыгрыша чемпионата – Шахтер и Александрия. Результат и обзор – в этой новости на "Футбол 24".

Шахтер после тяжелой победы над Серветтом в овертаймах встретился с Александрией, которая является действующим серебряным призером УПЛ, но провалила старт нового сезона – 0 очков после 3-х туров.

Арда Туран не включил Кевина даже в заявку – звезду Шахтера уже почти продали в Фулхэм за рекордные деньги для лондонцев. Старт игры был за "горняками", которые активно пошли вперед – у Никиты Шевченко собралось 4 сейва только за 13 минут! Бондаренко забил на 12-й минуте с острого угла после передачи Педринью, но взятие ворот отменили из-за офсайда. А вот на 25-й минуте все было в пределах правил. Бразилец классно навесил с левого фланга, а Артем подставил голову под передачу – 1:0!

Бондаренко мог через 10 минут оформить дубль, но после прострела Конопли неточно пробил. А на 37-й минуте Шахтер удвоил преимущество. Теперь Бондаренко навесил в штрафную, Никита Шевченко вышел из ворот, но не сумел забрать мяч в руки. Педринью подхватил мяч, развернулся и элегантно перебросил и вратаря, и защитников почти с линии штрафной – 2:0! Бразильца на трибунах поддержала и его многочисленная семья.

До перерыва Алиссон еще пробивал в дальний угол, но не сумел попасть – Александрия же выглядела совсем жалко, нанеся за тайм лишь один удар (он и пришел в створ ворот Ризныка). У Шахтера же было аж 11 подходов. На второй тайм команды сделали по замене – Ефима Коноплю заменил Винисиус Тобиас, а у Александрии вместо Никиты Шевченко вышел Виктор Долгий. Уже через 2 минуты он пропустил от Очеретько, который классным выстрелом пробил в девятку. Длительный просмотр VAR отменил взятие ворот из-за офсайда у Алиссона в эпизоде перед этим.

Шахтер продолжал владеть мячом, не оставляя шансов сопернику, а на 66-й минуте Кауан Элиас заработал пенальти. Правда, Долгий потащил удар бразильца с отметки! Правда получилось откровенно плохо – удар почти по центру, голкипер же прыгнул слева, но отбил ногой. Александрия пыталась прессинговать соперника, однако моментов было минимум. Можно вспомнить попытку Амарала убежать один на один с Ризныком, но защитник заблокировал его попытку удара. У Шахтера же мог сделать счет разгромным Цуканов, который головой замыкал навес Педринью.

Подопечные Арды Турана легко довели игру до победы и набрали 10 очков после 4-х туров. Александрия же осталась на дне турнирной таблицы с 0 очков в активе.

