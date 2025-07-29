Сегодня, 29 июля, свой 80-й день Рождения празднует именитый наставник Мирча Луческу. Румынский специалист длительное время работал с Шахтером и получил поздравление от клуба в такой особенный день.

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"Сегодня бывшему главному тренеру команды исполняется 80 лет. Желаем здоровья, мира и добра! Пусть каждый год будет полон светлых моментов, а рядом всегда будут любимые и родные!" – написала пресс-служба "горняков".

Напомним, что Луческу тренировал Шахтер с 2004 по 2016 года. Всего он выиграл с дончанами 22 трофея, в частности Кубок УЕФА в сезоне 2008/09.

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