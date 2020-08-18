"Шахтер контролировал мяч, а Интер – игру": Белик – о разгроме "горняков" в полуфинале Лиги Европы

"Трудно что-то комментировать, а тем более критиковать Шахтер при таком результате. Если говорить о том, что происходило до начала разгрома, то Интер оказался более гибкой командой в тактическом плане. Соперник смог отказаться от контроля мяча, ради достижения результата.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Можно только поаплодировать тому, насколько слаженно итальянцы оборонялись, прессинговали. Шахтер выигрывает свои матчи за счет скоростных атакующих действий, так вот соперник лишил "горняков" этого козыря. Да, Шахтер контролировал мяч, а Интер – игру. За исключением момента у Мораес во втором тайме, подопечные Антонио Конте ничего не позволили сделать дончанам.

Интер был сильнее, он не шел большими силами вперед, а ждал своего шанса, малейшей ошибки соперника, а этих ошибок со стороны команды Луиша Каштру было достаточно. Мартинесу и Лукаку только это и нужно было. Конте понимал, что Шахтер будет пытаться действовать первым номером, искать свободные зоны. Итальянцы заставили Тайсона, Марлоса, Алана Патрика играть поперек поля или назад. Ключевым фактором в победе Интера стала их игра в защите.

"Убил" ли Шахтер второй пропущенный мяч? Нет. Сама игра не давала поводов для оптимизма. Я не видел, за счет чего "оранжево-черные" могут раскрыть такую ​​оборону противника.

Однако, Шахтеру можно занести в актив европейскую кампанию сезона-2019/20. Учитывая реалии, которые происходят в нашей стране, в нашем футболе, "горняки" с честью представляли Украину на международной арене. Хотя осадок тоже остался, ведь финал Лиги Европы был совсем рядом", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги Европы "оранжево-черные" с разгромным счетом уступили вице-чемпиону Италии (0:5) и не смогли пробиться в финал турнира.

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