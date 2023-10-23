"Новый тренер Шахтера? Из того, что я слышал, одним из кандидатов является еще один специалист из Нидерландов.

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То есть есть специалист, имя которого я пока что сказать не могу, с которым происходил контакт и диалог. Конечно, что будет много слухов, связанных с хорватскими тренерами", – поделился Зверов в программе ПроФутбол Digital.

Напомним, что 16 октября Шахтер уволил Патрика ван Леувена. Исполняющим обязанности главного тренера "горняков" стал Дарио Срна.

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