Шахтер уже знает все препятствия на пути к основному этапу Лиги Европы 2025/26.

Сегодня (4 августа) состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Она определила, что потенциальным соперником Шахтера станет турецкий Самсунспор. Матчи этой стадии запланированы на 21 и 28 августа.

Динамо узнало потенциального соперника в плей-офф раунде квалификации Лиги чемпионов

Сначала "горнякам" нужно одолеть Панатинаикос в третьем раунде отбора ЛЕ. Матчи против греческого гранда состоятся 7 и 14 августа. Неудачник пары опустится в Лигу конференций.

Напомним, Шахтер сверхуверенно прошел предыдущие два раунда квалификации Лиги Европы. Подопечные Арды Турана разгромили финский Ильвес (6:0; 0:0), а затем не почувствовали сильного сопротивления турецкого Бешикташа (4:2; 2:0).