Шахтер – Колос – 3:0 – видео голов и обзор матча
19:34 - Читати українською
Шахтер обыграл Колос в 8 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Шахтер получил комфортное преимущество благодаря мощным началам таймов. В первом Мудрик воспользовался несогласованными действиями двух защитников Колоса, а во втором Тейлор забил через несколько минут после своего выхода на замену.
Мудрик разгромил Колос, оформив дубль – Шахтер догнал СК Днепр-1 на вершине УПЛ
Точку в противостоянии поставил тот же Мудрик. Вингер Шахтера пролетел мимо нескольких оппонентов и четко пробил в нижний угол ворот Волынца – 3:0. Победа позволила Шахтеру сравняться с СК Днепр-1 на вершине таблицы УПЛ.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter