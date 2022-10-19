Шахтер обыграл Колос в 8 туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер получил комфортное преимущество благодаря мощным началам таймов. В первом Мудрик воспользовался несогласованными действиями двух защитников Колоса, а во втором Тейлор забил через несколько минут после своего выхода на замену.

Мудрик разгромил Колос, оформив дубль – Шахтер догнал СК Днепр-1 на вершине УПЛ

Точку в противостоянии поставил тот же Мудрик. Вингер Шахтера пролетел мимо нескольких оппонентов и четко пробил в нижний угол ворот Волынца – 3:0. Победа позволила Шахтеру сравняться с СК Днепр-1 на вершине таблицы УПЛ.