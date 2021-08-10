Шахтер Караганда

"Наш рейс задержали на два с половиной часа, а лететь нужно около шести часов. Поэтому наш день был сложным, но думаю, что это не должно повлиять на нашу игру. В общем перелет был комфортным.

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Нам нужно было восстановиться после первого матча и разобрать свои ошибки. Команда превосходит нас в росте, мы были не совсем готовы. Серия пенальти? Это специально не натренировать. Одно дело тренировки, а другое – в игре. Стремимся решить задачу без серии пенальти. В основное время.

Думаю, игра не изменится, будет такая же агрессивная, как и в Ковалевке. Это стиль соперника, у которого хорошо подобраны футболисты. Сменился тренер, было усиление. Матч будет непростым, но мы постараемся. Что нам дает присутствие президента? Все. Это наш первый болельщик, недаром он летит с нами в такую ​​даль", – заявил Костышин на пресс-конференции.

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