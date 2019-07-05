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Шахтер – Юрдинген: онлайн-трансляция матча против команды чемпиона мира

12:50 873 Читати українською
Шахтер – Юрдинген: онлайн-трансляция матча против команды чемпиона мира
Шахтер – Юрдинген 5 июля 2019: онлайн-трансляция матча

Шахтер проэкзаменует Юрдинген в первом матче своих вторых сборов проходящих в Австрии. Соперником команды Каштру станет команда 3-го немецкого дивизиона, в которой выступает чемпион мира-2014. Ссылка на онлайн-трансляцию матча в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеские матчи
Шахтер
1
1 : 1
1
Юрдинген
13:00 05:07:2019
завершено
 

Игра стартует в 13:00 по киевскому времени. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Юрдинген состоится на официальном сайте донецкого клуба. В соперниках "горняков" команда, которая выступает в 3-й Бундеслиге из-за недавнего банкротства. Интересно, что на ее правом фланге играет Кевин Гроскройц – бывший защитник Боруссии Дортмунд, который выиграл со сборной Германии ЧМ-2014. Юрдинген завоевывал Кубок ФРГ-1985, после чего дошел до полуфинала еврокубка – Кубка обладателей кубков. Того самого, в финале которого киевское Динамо разгромило Атлетико (обидчика немцев).

Шахтер прибыл на второй сбор, где сыграет 5 матчей – в списке игроков Бланко Лещук, Сикан и другие

Напомним, на первых сборах команда Луиша Каштру выиграла оба матча против болгарских команд. Сначала разгромили участника квалификации ЛЧ-2019/20 Лудогорец (3:0), а затем минимально обыграли софийский ЦСКА (1:0). Причем в обоих матчах голом отметился 18-летний чемпион мира U-20 Даниил Сикан.

Состав Шахтера: Алексей Шевченко – Бутко, Кривцов, Бондар, Сиприано – Танковский, Маркос Антонио, Коваленко – Тете, Сикан, Фернандо Педро

Запасные: Пузанков, Болбат, Пихаленок, Бланко Лещук

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