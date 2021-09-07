Руководство Шахтера решило порадовать своих юных фанатов в честь возобновления учебного сезона.

На матч 7-го тура УПЛ Шахтер – СК Днепр-1 вход для детей до 14 лет будет свободным, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

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Такая акция приурочена ко Дню знаний, который праздновали 1 сентября. Для посещения матча детям бесплатно на входе нужно будет продемонстрировать специальное приглашение, которое может распечатать с сайта "горняков".

Напомним, поединок Шахтер – СК Днепр-1 состоится в Киеве на НСК Олимпийский 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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