Шахтер ю СК Днепр-1: "горняки" сделали бесплатный вход на матч для детей
Руководство Шахтера решило порадовать своих юных фанатов в честь возобновления учебного сезона.
На матч 7-го тура УПЛ Шахтер – СК Днепр-1 вход для детей до 14 лет будет свободным, сообщает официальный сайт донецкого клуба.
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Такая акция приурочена ко Дню знаний, который праздновали 1 сентября. Для посещения матча детям бесплатно на входе нужно будет продемонстрировать специальное приглашение, которое может распечатать с сайта "горняков".
Напомним, поединок Шахтер – СК Днепр-1 состоится в Киеве на НСК Олимпийский 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30.
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