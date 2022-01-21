24-летний новичок будет одевать футболку Шахтера с 11-м номером на спине, сообщает пресс-служба клуба. Она в соцсетях опубликовала эффектный видеоролик, где Нерес позирует в форме дончан.

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В Instagram к Давиду обратился Марлос, до этого имевший 11-ку. "Удачи, надеюсь, что этот номер поможет завоевать клубу много титулов", – написал бывший игрок Шахтера в комментариях к посту.

Напомним, "горняки" подписали Давида Нереса из Аякса этой зимой за 12 миллионов евро. Марлос покинул Шахтер в конце 2021 года после 7,5 лет, которые провел в оранжевой футболке.