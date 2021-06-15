Донецкий клуб продолжает креативить – "горняки" с фантазией подошли к представлению своего коуча.

Шахтер с помощью стильного видео под музыку Тото Кутуньо анонсировал презентацию нового главного тренера команды Роберто Де Дзерби в клубных соцсетях.

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Представление итальянского специалиста состоится уже сегодня, 15 июня, на НСК Олимпийский. Наставник пообщается с представителями СМИ, а посмотреть прямую трансляцию, которая стартует в 19:36, можно будет на YouTube-канале Шахтера.

Напомним, Роберто пришел в донецкий клуб из итальянского Сассуоло, подписав контракт на 2 года. Накануне коуч провел первую тренировку Шахтера. Дебют 41-летнего специалиста во главе "горняков" состоится 24 июля в матче за Суперкубок Украины против Динамо.

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