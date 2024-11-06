Шахтер принимает Янг Бойз в 4-м туре Лиги чемпионов 2024/25. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Шахтер – Янг Бойз на "Футбол 24", стартует сегодня, 6 ноября, в 19:45. Поединок примет Фелтинс-Арена. Рассудит команды арбитр, который фиксировал ничью "горняков" с Реалом – израильтянин Орель Гринфельд.

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Где смотреть матч Шахтер – Янг Бойз? Игру в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO, официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине, по подпискам "Спорт", "Максимальная" и "Максимальная + благотворительность".

Матч Шахтер – Янг Бойз прокомментируют Владислав Шалота и Сергей Лукьяненко. В 18:55 начнется аналитическая студия MEGOGO, она продолжится в перерыве и после финального свистка. Ведущими будут Александра Кучеренко и Вадим Шевякин, а их гостями – бывшие игроки сборной Украины Эдуард Цихмейструк и Александр Головко.

Шахтер набрал лишь одно очко в основном этапе ЛЧ, расписав ничью с Болоньей (0:0). В двух других поединках "горняки" уступили Аталанте (0:3) и Арсеналу (0:1). Янг Бойз проиграл все три стартовых поединка против Астон Виллы (0:3), Барселоны (0:5) и Интера (0:1).

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