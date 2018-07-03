Шахтер интересуется защитником Спортинга Пиччини

Защитник лиссабонского Спортинга Кристиано Пиччини может продолжить карьеру в Украине.

Шахтер проявляет интерес к 25-летнему правому защитнику лиссабонского Спортинга Кристиано Пиччини. Донецкий клуб уже интересовался возможностью трансфера футболиста, однако пока ситуация не получила продолжения, сообщает A Bola.

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Футболист перебрался в Португалию лишь год назад из испанськго Бетиса за 3 миллиона евро. Его текущая стоимость по версии Transfermarkt составляет 7,5 миллиона.В прошлом сезоне Пиччини сыграл за Спортинг 38 матчей, в которых отдал 3 результативные передачи.

К слову, Шахтер уже подписал Майкона, Алексея Шевченко, Жуниора Мораеса и Фернандо Педро, а также выкупил у Манчестер Сити права на Кайоде.