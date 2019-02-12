Шахтер интересуется защитником Хайдука Исмайли

Шахтер продолжает поиски усиления в центральное звено защиты.

22-летний защитник Хайдука Ардиан Исмайли может стать игроком донецкого Шахтера. Скауты "горняков" просматривали юного центрбека в последних матчах хорватского клуба и были довольны игрой футболиста, сообщает Slobodna Dalmacija.

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К слову, основная позиция Исмайли – центральный защитник, именно в этом звене Шахтер чувствует самые большие проблемы. Кроме того футболист может сыграть на правом фланге обороны.

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Заметим, что в активе футболиста сборной Косово 11 матчей за Хайдук в этом сезоне во всех турнирах, где защитник отличился 1 голом.