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Шахтер интересуется защитником Хайдука Исмайли

12 февраля 15:32 406 Читати українською
Шахтер интересуется защитником Хайдука Исмайли
Ардиан Исмайли / Соцсети

Шахтер продолжает поиски усиления в центральное звено защиты.

22-летний защитник Хайдука Ардиан Исмайли может стать игроком донецкого Шахтера. Скауты "горняков" просматривали юного центрбека в последних матчах хорватского клуба и были довольны игрой футболиста, сообщает Slobodna Dalmacija.

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К слову, основная позиция Исмайли – центральный защитник, именно в этом звене Шахтер чувствует самые большие проблемы. Кроме того футболист может сыграть на правом фланге обороны.

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Заметим, что в активе футболиста сборной Косово 11 матчей за Хайдук в этом сезоне во всех турнирах, где защитник отличился 1 голом.

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