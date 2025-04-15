Кроме "горняков", 18-летним игроком интересуется леверкузенский Байер, сообщает Saopaulosempre.

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Контракт Феррейры с "трехцветными" рассчитан до лета 2028 года, клаусула молодого нападающего составляет 40 миллионов реалов, что эквивалентно около 7,8 млн долларов. Впрочем, отмечается, что руководство Сан-Паулу не настроено продавать своего футболиста.

Лукас Феррейра является воспитанником академии Котия, молодой игрок уже успел дебютировать за первую команду Сан-Паулу, проведя 7 матчей, из них 3 в бразильской Серии А. Недавно Шахтер подписал контракт с боливийским защитником Диего Арройо и двумя бразильцами: нападающим Кауаном Элиасом и вингером Алиссоном.

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