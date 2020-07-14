Шахтер интересуется лучшим игроком Кубка Азии-2019

Нападающий катарского Аль-Духайля Алмоез Али попал в сферу трансферных интересов донецкого Шахтера.

Донецкий клуб присоединился к целому ряду претендентов на 23-летнего форварда, среди которых Базель, Галатасарай и московский Локомотив, сообщает Transfermarketweb.

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По информации издания, ЛАСК и Тоттенхэм уже получили отказ от Али. Отмечается, что Алмоез не захотел переходить в лондонский клуб, так как "шпоры" только рассматривали возможность прибыли с будущей продажи футболиста.

Добавим, что Али на протяжении своей карьеры выступал за австрийский ЛАСК, испанскую Леонесу, а с 2016-го играет за Аль-Духайль, за который уже провел 95 матчей, забил 28 голов и сделал 30 ассистов. Кроме того, Алмоез помог сборной Катара выиграть Кубок Азии-2019, где стал лучшим игроком турнира.

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