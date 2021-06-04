Донецкий клуб обратил свое внимание на чемпионат Нидерландов.

Форвард Аякса Лассина Траоре попал в сферу интересов Шахтера, сообщает на своей странице в социальной сети Твиттер журналист Sportitalia TV Джанлуиджи Лонгари. Другие детали не сообщаются.

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Transfermarkt оценивает 20-летнего нападающего сборной Буркина-Фасо в 6,5 млн евро. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

В сезоне 2020/21 Траоре провел в Эредивизи 12 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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