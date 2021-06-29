На радары "горняков" попал форвард Матеус Баби, который выступает за Атлетико Паранаэнсе, информирует Torcedores.

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Дженоа уже успел сделать первое предложение в размере 10 млн евро, но его отклонили. Атлетико Паранаэнсе убежден, что сможет продать 23-летнего нападающего за 15 млн. Кроме Шахтера и Дженоа, игроком также интересуется лиссабонский Спортинг.

Добавим, что в текущем сезоне Баби провел 18 матчей, в которых отметился 5 голами и одним ассистом.

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