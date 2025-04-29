Полузащитник Динамо Александр Пихаленок вспомнил о большом интересе к себе со стороны Шахтера.

– Дарио Срна говорил журналистам, что жалеет из-за твоего перехода в СК Днепр-1.

– Это был их выбор. Но как раз интервью, где он об этом сказал, вышло в тот период, когда продолжалась сага между Динамо и Шахтером.

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– Так, Вацко рассказывал, что когда Ринат Ахметов узнал о твоем возможном переходе в Динамо, ситуация кардинально изменилась – ты внезапно стал нужен Шахтеру.

– Шахтер каждые полгода следил за моей ситуацией в СК Днепр-1. Насколько клуб готов был меня отпустить, – сказал Пихаленок в интервью для SportArena.

Напомним, Пихаленок является воспитанником Шахтера. На протяжении карьеры он также защищал цвета Мариуполя и СК Днепр-1. Именно из Днепра Александр перебрался в Динамо летом прошлого года.

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