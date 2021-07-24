Шахтер – Ингулец – 2:1 – видео голов и обзор матча
22:50 - Читати українською
Шахтер встречался с Ингульцом в первом туре нового сезона УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
12’ Лассина Траоре
34’ Алан Патрик
12’ Лассина Траоре
34’ Алан Патрик
Шахтер с первых минут взял контроль игры. Новичок "горняков" Траоре открыл счет во встрече после паса Соломона.
Верес – Колос – видеообзор матча
Алан Патрик быстро удвоил преимущество донецкого клуба. Ближе к концу матча Шахтер слишком увлекся игрой впереди, что пропустил контратаку от гостей, которая неожиданно завершилась взятием ворот. Ингулец мог даже сравнять счет, но все же подопечные Де Дзерби удержали победу.
В следующем туре Шахтер сыграет со Львовом, а Ингулец встретится с Зарей.
Шахтер удержал победу над Ингульцом в дебютном матче Де Дзерби в УПЛ
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