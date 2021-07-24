Шахтер встречался с Ингульцом в первом туре нового сезона УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Шахтер с первых минут взял контроль игры. Новичок "горняков" Траоре открыл счет во встрече после паса Соломона.

Верес – Колос – видеообзор матча

Алан Патрик быстро удвоил преимущество донецкого клуба. Ближе к концу матча Шахтер слишком увлекся игрой впереди, что пропустил контратаку от гостей, которая неожиданно завершилась взятием ворот. Ингулец мог даже сравнять счет, но все же подопечные Де Дзерби удержали победу.

В следующем туре Шахтер сыграет со Львовом, а Ингулец встретится с Зарей.

Шахтер удержал победу над Ингульцом в дебютном матче Де Дзерби в УПЛ